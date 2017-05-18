Канада не получила приглашения на встречу нефтепроизводителей 24-25 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министерство природных ресурсов Канады, отвечающее в том числе за сферу энергетики страны, не получало приглашения принять участие во встрече стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств 24-25 мая в Вене, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

"Министерство природных ресурсов Канады и офис министра природных ресурсов Канады (Джеймса Гордона Карра — ред.) не получали приглашения к участию в предстоящей 24-25 мая в Вене встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК", — сказал представитель пресс-службы минприроды Канады.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч.

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Вопрос о продлении будет рассматриваться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что три-пять новых стран могут примкнуть к соглашению о сокращении добычи нефти и с ними идут переговоры. Ранее СМИ сообщали, что среди таких стран может оказаться Туркмения. Кроме того, на встрече 24-25 мая ожидается присутствие представителей Египта.