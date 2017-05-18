Московские власти взяли под контроль цены на гостиничные услуги

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Власти Москвы начали отслеживать цены на гостиничные услуги в преддверии Кубка конфедераций ФИФА — 2017, мониторинг продлится до 2 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в четверг.

Уточняется, что мониторинг будут проводить в течение месяца до начала соревнований и в течение месяца после их завершения. Это позволит избежать скачка цен на гостиничные номера и привлечь в столицу больше туристов.

"Департамент спорта и туризма города Москвы приступил к мониторингу цен на гостиничные номера. Эта работа продлится до второго августа 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций ФИФА — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, принимающих турниры, постановлением правительства РФ.

"Максимальная стоимость гостиничного обслуживания зависит от категории отеля и типа номера. Так, согласно постановлению, в период с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом-класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных — 6570 рублей, в трехзвездочных — 10 750 рублей", — отмечается в материале.

По словам руководителя департамента спорта и туризма Николай Гуляева, слова которого приводятся в сообщении, в странах — организаторах международных турниров фиксировались скачки цен на номера в гостиницах в три — четыре раза. Он добавил, что это отпугивало потенциальных болельщиков и приводило к тому, что в страну приезжало намного меньше туристов, чем ожидалось.