США
18.0518 мая00:14МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Ципрас ждет "цунами инвестиций" в Грецию

Сюжет:
Ситуация вокруг госдолга Греции (1536)
23:5117.05.2017
(обновлено: 00:00 18.05.2017)
0490
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПремьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фотоПремьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уверен, что 22 мая Еврогруппа даст положительную вторую оценку хода реформ и за этим последует "цунами инвестиций", Греция добьется облегчения бремени госдолга и ему придется в связи с этим выполнить обещание начать носить галстук.

Флаги Греции и Евросоюза у здания министерства в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Долгожданное присоединение МВФ к кредитованию Греции может произойти к июлю

Греция с декабря не может добиться положительной оценки реформ, без которой страна не может получить новые транши кредитов, а неопределенность отрицательно сказывается на экономической ситуации.

Еврогруппа

"Послания, которые я получаю, говорят, что мы будем иметь положительный результат 22 мая на Еврогруппе. Должен сказать вам, то что вы слышите, настолько хорошо, что трудно в это поверить. Это "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Настолько, что так меня заставят носить галстук. Но давайте не будем забегать вперед, давайте посмотрим", — сказал Ципрас в неформальной беседе с журналистами в кулуарах заседания парламента, на котором обсуждается принятие новых мер экономии по требованию кредиторов.

Ципрас принципиально не носит галстук, но после прихода к власти в январе 2015 года он пообещал, что наденет галстук, как только добьется облегчения бремени госдолга, в связи с чем многие европейские коллеги на встречах дарили Ципрасу галстуки.

Как передает Афинское агентство новостей, отвечая на вопрос, не станет ли голосование в парламенте, по сути, вотумом доверия, премьер сказал, что каждое такое голосование является вотумом.

Флаги Греции и Евросоюза на улице в Тессалониках, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Nikolas Giakoumidis
Греция может получить новый транш кредита от еврозоны в июне
Ципрас сослался также на очень положительные, по его оценке, результаты визита в Китай, отметив, что не только китайцы проявляют особый интерес к инвестированию в Греции.

"С завершением второй оценки, и если у нас будет "белый дым" 22 мая, то есть если мы продвинемся в вопросе окончательного соглашения по уменьшению госдолга, что включит нас в программы количественного смягчения ЕЦБ, у нас будет инвестиционное цунами", — заявил Ципрас.

МВФ и госдолг

Коснувшись вопроса госдолга и встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, он сказал, что есть острые моменты, которые мешают МВФ и Берлину прийти к согласию по греческому долгу и могут привести к новому краху на переговорах.

"МВФ имеет в виду то, что он говорит. Это означает, что могут быть трудности вечером 22 мая (на Еврогруппе) и у нас не будет соглашения. Но есть и положительная сторона. Фонд поддерживает то, к чему мы стремимся в течение семи лет — существенное снижение госдолга, с тем, чтобы создать открытый коридор для рефинансирования долга", — сказал греческий премьер.

Ципрас заявил также, что в случае положительной оценки Греция может "очень легко и очень быстро провести первые пробные размещения облигаций на международных финансовых рынках, возможно, этим летом".

Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis
На антиправительственные демонстрации в Афинах вышли 15 тысяч человек
По словам премьера, сейчас стоимость десятилетних облигаций является самой низкой за весь период кризиса, и сразу после завершения второй оценки процентные ставки по ним будут ниже 5%, что не будет непомерно высокой ценой, чтобы позволить Греции заимствовать на внешних рынках.

Греция выйдет из меморандумов с кредиторами, когда стабильно сможет заимствовать по низким процентным ставкам на рынках, заявил Ципрас.

На вопрос, будет ли Греция готова регулярно выходить на рынки с августа 2018 года, когда истекает третий меморандум с кредиторами, премьер ответил, что "это цель", но хороший сценарий предполагает выход на рынки раньше, чем летом 2018 года.

На вопрос, сможет ли Греция выйти с облигациями на рынки этим летом, если оценка закроется не 22 мая, а на заседании Еврогруппы 15 июня, Ципрас ответил, что "рынки не уходят на каникулы ".

Журналисты поинтересовались также, не боится ли премьер "плохого сценария", по которому из-за разногласий МВФ и Берлина решение греческой проблемы будет отложено до завершения выборов в Германии.

"Нет, этого я абсолютно не боюсь. По одной простой причине – канцлер Германии не хочет вступать в предвыборную кампанию с открытым кризисом в Греции", — ответил Ципрас.

Обсуждение в парламенте

Между тем, обсуждение в парламенте нового законопроекта с непопулярными мерами экономии вызвало серьезные протесты по всей стране. Семнадцатого мая в Греции прошла всеобщая забастовка, в Афинах в среду состоялись многотысячные демонстрации, а перед голосованием возле парламента пройдет новый митинг.

Эвзоны в Афинах. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Мельник
СМИ: треть греков не платила налоги в 2016 году
Во время обсуждения законопроекта в парламентских комитетах депутат ультраправой партии "Золотая заря" учинил драку, в связи с чем фракция была отстранена от обсуждения проекта в комитете. В среду парламент постановил запретить фракции "Золотой зари" участвовать и в пленарных заседаниях по законопроекту.

Накануне оппозиция потребовала от министра финансов Эвклида Цакалотоса сдержать обещание и уйти в отставку. Депутаты напомнили министру заявление годичной давности – Цакалотос пообещал, что уйдет в отставку, если уровень необлагаемого налогом дохода опустится ниже 9 тысяч евро, и проголосует против законопроекта. Теперь же правительство намерено снизить планку необлагаемых доходов до 5,9 тысячи евро.

На заседаниях комитетов оппозиция заявила, что не поддержит законопроект. Коммунисты сказали, что проголосуют за принятие лишь одной статьи закона, которая, по требованию кредиторов, отмены льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.

Так что правящая коалиция может рассчитывать лишь на 153 голоса в 300 местном парламенте. Если хотя бы три депутата откажутся поддержать критикуемых обществом законопроект, страну ждет новый политический кризис.

Всеобщая забастовка против "затягивания поясов" в Греции
© AP Photo / Thanassis StavrakisВ Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.Участники забастовки в Афинах. 17 мая 2017 года
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
В Греции проходит всеобщая 24-часовая забастовка против продолжения политики затягивания поясов. Причиной послужило предстоящее голосование в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов и реформу энергетики.
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.Сотрудники полиции во время забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частично приостановлена работа общественного транспорта, больниц, государственных и муниципальных учреждений.
© AP Photo / Thanassis StavrakisПрекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Прекращено железнодорожное и паромное сообщение. Из-за забастовки диспетчеров на четыре часа закрылись аэропорты.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisЛюди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".Демонстранты на улице Афин во время 24-часовой забастовки в Греции. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Люди вышли на улицы под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат".
© AFP 2017 / Angelos TzortzinisПрофсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Angelos Tzortzinis
Профсоюзы торговцев требуют остановить рост налогов и не допустить работы магазинов по воскресеньям, как того требуют кредиторы.
© AP Photo / Thanassis StavrakisС 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
С 16 мая бастуют греческие моряки. Они требуют решить вопрос о пенсиях и пересмотреть ряд министерских документов, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisВ Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
В Афинах на протестные акции вышли более десяти тысяч человек.
© AP Photo / Petros GiannakourisВо время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.Участник забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AP Photo / Petros Giannakouris
Во время митинга в Афинах на площади Синтгама группа анархистов в масках с дубинками и молотками напала на полицейских. В ответ сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiДо этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.Протестующие во время 24-часовой забастовки в Афинах. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
До этого они пытались устроить беспорядки на площади Омония, где проходит одна из трех крупных протестных акций.
© REUTERS / Alkis KonstantinidisПристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Пристроившись в хвост колонны демонстрантов, анархисты начали забрасывать камнями витрины магазинов.
© AFP 2017 / Louisa GouliamakiСтолкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.Столкновения между протестующими и полицией во время 24-часовой забастовки в Афинах, Греция. 17 мая 2017
© AFP 2017 / Louisa Gouliamaki
Столкновения между протестующими и полицией во время забастовки в Афинах.
/

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена