Ципрас ждет "цунами инвестиций" в Грецию

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас уверен, что 22 мая Еврогруппа даст положительную вторую оценку хода реформ и за этим последует "цунами инвестиций", Греция добьется облегчения бремени госдолга и ему придется в связи с этим выполнить обещание начать носить галстук.

Греция с декабря не может добиться положительной оценки реформ, без которой страна не может получить новые транши кредитов, а неопределенность отрицательно сказывается на экономической ситуации.

Еврогруппа

"Послания, которые я получаю, говорят, что мы будем иметь положительный результат 22 мая на Еврогруппе. Должен сказать вам, то что вы слышите, настолько хорошо, что трудно в это поверить. Это "слишком хорошо, чтобы быть правдой". Настолько, что так меня заставят носить галстук. Но давайте не будем забегать вперед, давайте посмотрим", — сказал Ципрас в неформальной беседе с журналистами в кулуарах заседания парламента, на котором обсуждается принятие новых мер экономии по требованию кредиторов.

Ципрас принципиально не носит галстук, но после прихода к власти в январе 2015 года он пообещал, что наденет галстук, как только добьется облегчения бремени госдолга, в связи с чем многие европейские коллеги на встречах дарили Ципрасу галстуки.

Как передает Афинское агентство новостей, отвечая на вопрос, не станет ли голосование в парламенте, по сути, вотумом доверия, премьер сказал, что каждое такое голосование является вотумом.

Ципрас сослался также на очень положительные, по его оценке, результаты визита в Китай, отметив, что не только китайцы проявляют особый интерес к инвестированию в Греции.

"С завершением второй оценки, и если у нас будет "белый дым" 22 мая, то есть если мы продвинемся в вопросе окончательного соглашения по уменьшению госдолга, что включит нас в программы количественного смягчения ЕЦБ, у нас будет инвестиционное цунами", — заявил Ципрас.

МВФ и госдолг

Коснувшись вопроса госдолга и встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, он сказал, что есть острые моменты, которые мешают МВФ и Берлину прийти к согласию по греческому долгу и могут привести к новому краху на переговорах.

"МВФ имеет в виду то, что он говорит. Это означает, что могут быть трудности вечером 22 мая (на Еврогруппе) и у нас не будет соглашения. Но есть и положительная сторона. Фонд поддерживает то, к чему мы стремимся в течение семи лет — существенное снижение госдолга, с тем, чтобы создать открытый коридор для рефинансирования долга", — сказал греческий премьер.

Ципрас заявил также, что в случае положительной оценки Греция может "очень легко и очень быстро провести первые пробные размещения облигаций на международных финансовых рынках, возможно, этим летом".

По словам премьера, сейчас стоимость десятилетних облигаций является самой низкой за весь период кризиса, и сразу после завершения второй оценки процентные ставки по ним будут ниже 5%, что не будет непомерно высокой ценой, чтобы позволить Греции заимствовать на внешних рынках.

Греция выйдет из меморандумов с кредиторами, когда стабильно сможет заимствовать по низким процентным ставкам на рынках, заявил Ципрас.

На вопрос, будет ли Греция готова регулярно выходить на рынки с августа 2018 года, когда истекает третий меморандум с кредиторами, премьер ответил, что "это цель", но хороший сценарий предполагает выход на рынки раньше, чем летом 2018 года.

На вопрос, сможет ли Греция выйти с облигациями на рынки этим летом, если оценка закроется не 22 мая, а на заседании Еврогруппы 15 июня, Ципрас ответил, что "рынки не уходят на каникулы ".

Журналисты поинтересовались также, не боится ли премьер "плохого сценария", по которому из-за разногласий МВФ и Берлина решение греческой проблемы будет отложено до завершения выборов в Германии.

"Нет, этого я абсолютно не боюсь. По одной простой причине – канцлер Германии не хочет вступать в предвыборную кампанию с открытым кризисом в Греции", — ответил Ципрас.

Обсуждение в парламенте

Между тем, обсуждение в парламенте нового законопроекта с непопулярными мерами экономии вызвало серьезные протесты по всей стране. Семнадцатого мая в Греции прошла всеобщая забастовка, в Афинах в среду состоялись многотысячные демонстрации, а перед голосованием возле парламента пройдет новый митинг.

Во время обсуждения законопроекта в парламентских комитетах депутат ультраправой партии "Золотая заря" учинил драку, в связи с чем фракция была отстранена от обсуждения проекта в комитете. В среду парламент постановил запретить фракции "Золотой зари" участвовать и в пленарных заседаниях по законопроекту.

Накануне оппозиция потребовала от министра финансов Эвклида Цакалотоса сдержать обещание и уйти в отставку. Депутаты напомнили министру заявление годичной давности – Цакалотос пообещал, что уйдет в отставку, если уровень необлагаемого налогом дохода опустится ниже 9 тысяч евро, и проголосует против законопроекта. Теперь же правительство намерено снизить планку необлагаемых доходов до 5,9 тысячи евро.

На заседаниях комитетов оппозиция заявила, что не поддержит законопроект. Коммунисты сказали, что проголосуют за принятие лишь одной статьи закона, которая, по требованию кредиторов, отмены льготы при налогообложении депутатов греческого парламента и уравнивает их с обычными гражданами.

Так что правящая коалиция может рассчитывать лишь на 153 голоса в 300 местном парламенте. Если хотя бы три депутата откажутся поддержать критикуемых обществом законопроект, страну ждет новый политический кризис.