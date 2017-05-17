МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создала рабочую группу по вопросам развития системы маркировки товаров, следует из опубликованного на правовом портале ЕАЭС распоряжения.

"Создать рабочую группу высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС и утвердить ее состав", — говорится в документе.

Согласно прилагаемому к распоряжению перечню, руководителем рабочей группы назначена член коллегии по торговле ЕЭК Вероника Никишина. В ее состав от ЕЭК также вошли директор департамента информационных технологий Хажак Караян, директор департамента таможенно-тарифного регулирования и нетарифного регулирования Гагик Кочарян, а также директор департамента промышленной политики Николай Кушнарев.

От Армении в группу вошел заместитель председателя государственных доходов при правительстве республики Вахтанг Мирумян, от Белоруссии — заместитель министра по налогам и сборам республики Владимир Муквич, от Казахстана — заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов республики Аргын Кипшаков, а также член правления Национальной палаты предпринимателей республики "Атамекен" Дана Жунусова.

От Киргизии в состав рабочей группы вошел заместитель министра экономики республики Баккельди Тюменбаев, от РФ — заместитель руководителя ФНС Андрей Батуркин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, а также директор департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Минфина РФ Елена Чернякова.

При этом РФ предложила перечень товаров, в отношении которых, по ее мнению, целесообразно введение маркировки товаров средствами идентификации. В него вошли ряд лекарственных средств (код ТН ВЭД ЕАЭС — 3004), духи и туалетная вода, шины и новые резиновые пневматические покрышки, предметы одежды (включая рабочую одежду), изготовленные из натуральной и композиционной кожи, блузки, блузы и блузоны машинного или ручного вязания (для женщин и девочек), пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, а также фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.