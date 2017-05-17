Лимит повышен: россияне оживили рынок кредитных карт

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем рынка кредитных карт в России в первом квартале 2017 года впервые за два года показал рост (+2,3%), достигнув 1,02 триллиона рублей. Таковы результаты исследования Тинькофф-банка, основанного на данных Банка России.

Прошлый год российский рынок кредитных карт завершил с минимальным показателем последних трех лет — 999 миллиардов рублей. Достигнув максимального объема в конце 2014 года (1,15 триллиона рублей), он переживал падение.

"Падение рынка кредитных карт в России, которое мы наблюдали на протяжении двух лет, наконец закончилось", — констатировал председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз.

Сейчас же экономическая ситуация улучшилась, рынок оздоровился, и большинство крупных игроков нарастили портфели, объясняют авторы исследования.

Смягчают условия

"В прошлом году большинство банков на рынке смягчили требования по кредитам, стали более активно выдавать новые карты и более агрессивно наращивать портфель существующих кредитных карт", — указывает Мария Точилова, начальник управления банковских карт банка ВТБ.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала года средний размер лимита по кредитным картам вырос на 10,6% и вновь превысил планку в 50 тысяч рублей.

Как отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, несмотря на имеющиеся риски, банки начали увеличивать и темпы выдачи кредитных карт, и средний размер лимитов по ним.

Привыкли к картам

Еще один фактор роста, на который указывают в ВТБ, — люди, особенно в крупных городах, постепенно отвыкают от наличных.

Все больше торговых предприятий принимают карты к оплате, а население формирует привычку ими расплачиваться.

"Сами банки поощряют такое поведение различными программами лояльности, снижением процентных ставок и комиссий по кредитным картам", — отмечает Точилова.

Лояльны к долгам

Свое дело сделали замедление инфляции почти до 4% и длительная стабильность рубля. В результате граждане, которые еще в прошлом году стремились избавиться от имеющихся долгов и не обрастать новыми, стали более охотно брать на себя кредитные обязательства и спокойнее воспринимать наличие задолженности по кредиткам.

"По мере снижения инфляционного давления мы наблюдаем позитивные изменения на потребительском рынке", — указывает Станислав Дужинский, аналитик банка "Хоум Кредит".

И хотя, как отмечают в НБКИ, ситуация с доходами российских заемщиков пока далека от идеальной (по данным Росстата, в марте в годовом выражении реальные доходы россиян сократились на 2,5%), стабильная российская валюта прибавляет уверенности.

В конце апреля эксперты Sberbank CIB сообщили, что индекс потребительской уверенности россиян в первом квартале текущего года вернулся к значениям 2015 года. Наибольшее изменение коснулось оценки национального благосостояния за последний год.

Аналитики отметили, что на фоне замедления роста потребительских цен беспокойство по поводу инфляции стало рекордно низким.

От сбережений к тратам

Кредиторы констатируют: в условиях позитивных изменений в уровне благосостояния люди постепенно отходят от сберегательной модели поведения и готовы совершать покупки.

"По нашим оценкам, норма сбережений (включая приобретение валюты) в первом квартале этого года составила 12,9%. Для сравнения: в первом квартале 2016 года она была равна 14,1%, а в первом квартале 2015-го — 19%", — рассказали в банке "Хоум Кредит".

Как отметил Дужинский, по результатам проведенного банком опроса, 44,5% клиентов банка признали, что им стало легче выплачивать действующие кредитные обязательства.

При отсутствии неожиданных негативных изменений можно ожидать, что на протяжении этого года тенденция роста рынка продолжится, считают в банке.

Ограничить нагрузку

Банки не только увеличивают кредитные лимиты пока не вполне оправившимся от экономических потрясений заемщикам, но и наращивают выдачу кредитных карт. В первом квартале 2017 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 15,4%. "Игроки восстанавливают докризисные аппетиты к риску", — так характеризуют их активность в НБКИ.

Заемщики же, со своей стороны, пытаются повысить свою платежную дисциплину. По подсчетам Объединенного кредитного бюро, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитных карт снизилась с 24,6% до 24,3%.

Сейчас на обслуживание кредитов россияне в среднем тратят чуть больше четверти своих доходов.

Впрочем, у рядовых работников, например педагогов, долговая нагрузка достаточно высока — показатель составляет около 38% от их ежемесячного дохода.

При этом все еще велика доля тех, кто берет больше кредитов, чем могут позволить их доходы.

Над тем, как избавить россиян от непосильных долговых обязательств и заставить банки более ответственно подходить к выдаче займов, сейчас работают в Банке России. Речь идет о расчете показателей долговой нагрузки для различных видов и величин кредитов. Предполагается, что от стремления набрать побольше кредитов без возможности с ними расплатиться граждан оградит индикатор долговой нагрузки (DTI, debt-to-income) — он ограничит максимально возможный долг по кредитам к доходам заемщика.