В Адыгее сроки оформления документов на строительство снижены почти вдвое

МАЙКОП, 17 мая — РИА Новости. Предельный срок прохождения необходимых процедур для оформления разрешения на строительство в Адыгее за год сократился со 150 до 89 дней, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

При этом количество процедур при получении разрешения на строительство в регионе уменьшено с 15 до 12. Увеличилась доля оформления пакета документов через многофункциональные центры в режиме "Одного окна" с 12% до 29%. Однако власти региона ставят задачу снижать сроки оформления и в 2017 году.

"Оперативность оформления таких документов влияет на улучшение инвестиционной привлекательности региона в сфере строительства. Сроки выдачи разрешительной документации на строительство при реализации инвестиционных проектов также нуждаются в корректировке", — цитирует пресс-служба слова врио главы республики Мурата Кумпилова.

Кроме того, по мнению Кумпилова необходимо увеличить долю госуслуг, предоставляемых через МФЦ.

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