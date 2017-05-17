Акции Qiwi подскочили почти на 12%, обновив максимум января 2016 года

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Акции Qiwi подскочили почти на 12%, обновив максимум с января 2016 года, на фоне публикации данных по МСФО за первый квартал 2017 года и на низких объемах торгов.

К 14.14 мск акции компании росли на 11,93% — до 1,248 тысячи рублей (максимум с января 2016 года), объем торгов акциями Qiwi составляет почти 5 миллионов рублей. При этом индекс ММВБ растет на 0,1%.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом квартале 2017 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,266 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла на 16% — до 2,905 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,5 миллиарда рублей, увеличившись на 4%.

Компания прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2017 году на 10-15% по сравнению с 2016 годом.