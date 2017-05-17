Минфин предложил увечить субсидии НКО более чем в полтора раза

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минфин РФ предложил увеличить на 2,7 миллиарда рублей в текущем году субсидии некоммерческим организациям (НКО), участвующим в развитии гражданского общества, или примерно в 1,6 раза; соответствующие средства предусмотрены в проекте поправок к закону о федеральном бюджете на 2017 год, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Дополнительные средства предусмотрены в рамках раздела "общегосударственные вопросы" и, согласно документу, будут выделены Управлению делами президента РФ.

В действующем законе о бюджете на текущий год расходы по разделу "субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества" предусмотрены в объеме 4,317 миллиарда рублей. Таким образом, если предложенные Минфином поправки будут приняты, расходы на эти цели вырастут более чем в полтора раза.