Минфин предложил увеличить финансирование Минобрнауки на 1,7 миллиарда

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Минфин РФ предлагает увеличить финансирование образования в ближайшие три года на 1,7 миллиарда рублей, следует из проекта поправок министерства в бюджет, опубликованных на портале нормативно-правовых актов.

Действующий бюджет предполагает траты государства на министерство образования и науки в 2017 году в объеме 376,43 миллиарда рублей на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Согласно проекту поправок бюджета, предлагается увеличить финансирование сферы образования на 1,7 миллиарда рублей.