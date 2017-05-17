Минфин планирует потратить из Резервного фонда и ФНБ 1,7 трлн рублей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Минфин РФ планирует направить на покрытие дефицита бюджета в 2017 году 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ, проект соответствующих поправок в закон о федеральном бюджете на 2017 году опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, дефицит бюджета РФ на текущий год планируется в объеме 1,924 триллиона рублей. Среди основных источников внутреннего финансирования дефицита — "изменение остатков средств Резервного фонда" на 1,061 триллиона рублей и "изменение остатков средств Фонда национального благосостояния" на 663,5 миллиарда рублей.

Согласно действующему закону о бюджете на 2017-2019 годы, Минфин планировал в 2017 году потратить Резервный фонд полностью, использовав на финансирование дефицита 1,15 триллиона рублей, а так же направить на эти цели из ФНБ еще 668,2 миллиарда рублей.

При этом ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Резервный фонд в текущем году, возможно, и не будет потрачен полностью, а средства ФНБ могут не понадобиться, поскольку дополнительные нефтегазовые доходы от высоких цен нефти в 2017 году Минфин направляет на покупку валюты для пополнения резервов.