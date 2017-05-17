В Берлине обеспокоены отсутствием четкой позиции США по свободным рынкам

БЕРЛИН, 17 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ обеспокоен позицией Вашингтона в отношении свободных рынков, об этом глава внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил в среду перед отъездом в США.

"С момента вступления в должность президента (США Дональда) Трампа многие члены новой администрации США четко обозначили, в том числе в ходе интенсивных переговоров с нами, что они очень заинтересованы в единой и сильной Европе и привержены трансатлантическому партнерству в НАТО. Это хорошо, хотя и не само собой разумеется. Но мы озабочены тем, что Вашингтон, как недавно на встрече министров финансов G7, не заявил о четкой приверженности свободной торговле", — говорится в заявлении Габриэля, которое цитирует рассылка МИД ФРГ.

"Открытые рынки и справедливая многосторонняя система торговли идут на пользу всем. Немецкая промышленность в США – не просто конкурент. Мы создаем в США при помощи инвестиций и инноваций сотни тысяч рабочих мест и мест для обучения", — добавил министр.