В Европе понимают минусы антироссийских санкций, заявил испанский посол

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Санкции ЕС против России не являются самоцелью, в Европе понимают, что они негативно влияют на обе стороны, заявил посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

"Санкции никогда не были самоцелью. Санкции — это инструмент внешней политики, который используется в некоторых ситуациях и есть позитивные примеры, например, в случае с Ираном. Против Тегерана были введены санкции, потому что мы хотели, чтобы Иран изменил свою позицию по ядерному вопросу, и у нас это получилось", — сказал посол на встрече с журналистами.

При этом он отметил, что санкции всегда оказывают негативное влияние на обе стороны: "они оказывают влияние как на российскую экономику, так и на экономику Евросоюза".

"Как только ситуация изменится на земле мы будем более чем готовы, я думаю, многие страны ЕС будут готовы также изменить и санкционную политику. Минские соглашения (по урегулированию ситуации на Украине — ред.), которые были подписаны, — это путь вперёд. Если минские договорённости будут выполнены, мы сможем снять санкции. Но если ситуация на земле будет оставаться такой как она есть сейчас, будут и продолжаться санкции. Хотя хочу ещё раз подчеркнуть, что санкции не являются самоцелью", — пояснил посол.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

"Мы понимаем, что минские соглашения накладывают ответственность на обе стороны, на Россию и также на Украину. И мы также внимательно смотрим на позицию, которую занимает Украина, и говорим Киеву, что они должны уважать минские соглашения. Если минские соглашения будут выполнены, мы будем готовы снять санкции. Есть вещи, которые должны быть выполнены Киевом, а есть условия, которые должна выполнять Россия. В частности, оказание давления на силы на востоке Украины", — заключил Ибаньес.