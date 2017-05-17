"Роснефть" и Eni планируют расширить сотрудничество

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая — РИА Новости. "Роснефть" и итальянская Eni планируют в среду в ходе визита в РФ премьер-министра Италии подписать соглашение о расширении сотрудничества, говорится в материалах к визиту итальянского премьера.

"Успешно развивается взаимодействие "Роснефти" и Eni — в ходе визита Пауло Джентилони намечено подписание соглашения о расширении сотрудничества. Ведется проработка совместного инвестиционного проекта по созданию в России экспериментального термоядерного реактора "Игнитор", — сообщается в материалах.