Каждый дом в России может получить до пяти миллионов рублей на капремонт

МОСКВА, 17 мая — РИА Недвижимость. Каждый дом в России, где проводится капремонт, может претендовать на получение до 5 миллионов рублей для внедрения энергоэффективных технологий, сообщил на конференции газеты "Ведомости" министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В свою очередь в пресс-службе Минстроя РИА Недвижимость пояснили, что речь идёт о деньгах, которые будут предоставляться за счёт средств Фонда ЖКХ.

"Заявки от регионов на энергоэффективный капремонт принимаются с 1 декабря прошлого года, однако первая из них была подана лишь недавно", — рассказал собеседник агентства.

В Минстрое пояснили, что заявка была подана от 9 многоквартирных домов в Калининградской области. "Предполагаемый размер финансовой поддержки составит 4,6 миллиона рублей. В рамках работ по капитальному ремонту на домах в Калининградской области планируется производить установку автоматических индивидуальных тепловых пунктов с системой погодного регулирования (АИТП), замену окон в местах общего пользования и утепление входных дверей (уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков), прорабатывается вопрос проведения работ по замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения", — уточнили в пресс-службе министерства.

Собеседник агентства добавил, что условиями получения государственной поддержки является факт проведения ремонта с использованием энергоэффективных мероприятий, а также по итогам проведенных работ должна возникнуть экономия расходов на оплату коммунальных услуг (экономию возможно посчитать только при наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов учёта).

Кроме того, многоквартирный дом должен быть старше 5 лет, но не старше 60, он должен быть оснащен коллективными приборами учета, капремонт не должен быть профинансирован за счет средств взносов на капитальный ремонт собственников помещений других многоквартирных домов и при этом экономия расходов на коммунальные ресурсы должна быть не менее 10%, уточнили в пресс-службе Минстроя.