Кабмин поддержал проект об освобождении единовременных соцвыплат от НДФЛ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект об освобождении от налогообложения единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь, сообщается на сайте кабмина.
"В настоящее время не подлежат налогообложению такие выплаты налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан", — поясняется там же.
Кроме того, законопроектом предлагается исключить положение, содержащее указание на ежегодное утверждение государственными органами программ, в соответствии с которыми налогоплательщикам оказывается социальная помощь, а также предусмотреть возможность освобождения от налогообложения сумм социальной помощи, осуществляемой в соответствии с программами, утвержденными органами местного самоуправления.