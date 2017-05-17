Кабмин поддержал проект об освобождении единовременных соцвыплат от НДФЛ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект об освобождении от налогообложения единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь, сообщается на сайте кабмина.

"Законопроектом предлагается установить в Налоговом кодексе, что суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), которые получают налогоплательщики, имеющие право на социальную помощь, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц", — говорится в сообщении.

"В настоящее время не подлежат налогообложению такие выплаты налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан", — поясняется там же.

Кроме того, законопроектом предлагается исключить положение, содержащее указание на ежегодное утверждение государственными органами программ, в соответствии с которыми налогоплательщикам оказывается социальная помощь, а также предусмотреть возможность освобождения от налогообложения сумм социальной помощи, осуществляемой в соответствии с программами, утвержденными органами местного самоуправления.