Правительство рассмотрит проект плана развития Забайкалья в ближайшее время

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, разработанный по поручению президента РФ правительством Забайкальского края совместно с Минэкономразвития России, внесен в аппарат правительства РФ и будет рассмотрен в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. Представленная редакция комплексного плана содержит 159 мероприятий. Еще по 70 мероприятиям, предложенным региональным правительством, пройдут согласительные процедуры с заинтересованными федеральными органами под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", — сообщают власти.
Запланирована также реконструкция аэропортового комплекса "Кадала" в Чите, строительство и реконструкция автомобильных дорог, важных для приграничной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающих реализацию крупных инвестиционных проектов Забайкальского края — освоение Зашуланского месторождения каменного угля, Удоканского месторождения меди, Чинейского титано-магнетитового месторождения и строительство золотоизвлекательной фабрики "Наседкино".
Также в плане говорится о проработке вопроса субсидирования дальнемагистральных перевозок пассажиров в Симферополь, Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также авиаперевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, не обеспеченные альтернативными видами транспорта.