Правительство рассмотрит проект плана развития Забайкалья в ближайшее время

КРАСНОЯРСК, 17 мая — РИА Новости. Проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, разработанный по поручению президента РФ правительством Забайкальского края совместно с Минэкономразвития России, внесен в аппарат правительства РФ и будет рассмотрен в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству в срок до 1 мая 2017 года утвердить комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. План будет действовать до 2030 года. В правительстве региона совместно с учеными, предпринимателями и общественностью работали над созданием документа.

"Правительство РФ в ближайшее время рассмотрит комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края. Представленная редакция комплексного плана содержит 159 мероприятий. Еще по 70 мероприятиям, предложенным региональным правительством, пройдут согласительные процедуры с заинтересованными федеральными органами под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака", — сообщают власти.

По словам вице-премьера — министра экономического развития Забайкальского края Сергея Новиченко, все мероприятия проекта имеют принципиальное значение для социально-экономического развития региона. В сфере внешнеэкономической деятельности предлагается заключить соглашение между РФ и КНР о создании приграничного пространства совместного экономического развития через сотрудничество между Забайкальским краем, автономным районом Внутренняя Монголия и провинцией Хэйлунцзян КНР. Немаловажным фактором приграничного сотрудничества региональные власти считают реконструкцию пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Забайкальск, Верхний Ульхун, Староцурухайтуйский, Соловьёвск и Олочи.

Запланирована также реконструкция аэропортового комплекса "Кадала" в Чите, строительство и реконструкция автомобильных дорог, важных для приграничной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающих реализацию крупных инвестиционных проектов Забайкальского края — освоение Зашуланского месторождения каменного угля, Удоканского месторождения меди, Чинейского титано-магнетитового месторождения и строительство золотоизвлекательной фабрики "Наседкино".

Отдельным блоком в комплексном плане определены мероприятия социального развития Забайкалья: строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах края, травматологического пункта в Чите, создание детского реабилитационного центра мощностью 300 тысяч посещений в год.

Также в плане говорится о проработке вопроса субсидирования дальнемагистральных перевозок пассажиров в Симферополь, Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а также авиаперевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, не обеспеченные альтернативными видами транспорта.