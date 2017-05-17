США
17.0517 мая00:16МСК
USD56.26-0.27
EUR62.04+0.19
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Сбербанк будет продавать роботов в рассрочку по лизингу

00:1017.05.2017
0231
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфис Сбербанка. Архивное фотоОфис Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Дочка" Сбербанка, "Сбербанк Лизинг", ввела роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов и теперь их можно купить в рассрочку, для этого обе компании подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Робот-андроид Asimo корпорации Honda Motors. Архивное фото
© AP Photo / Darko Vojinovic
Производитель предлагает дать роботам в России усеченные права людей
Promobot – "живой" робот с характером, предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, помогает людям с навигацией, отвечает на вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Promobot привлекает аудиторию к рекламируемому товару, исключает человека из данного процесса, поскольку работает автономно, говорится на сайте производителя.

"Promobot v.2 и v.3 стали доступнее для заказчиков. Теперь их можно купить в рассрочку — по программе лизинга от АО "Сбербанк Лизинг". В мае компания официально включила роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов, и мы стали первой и единственной компанией, предлагающей роботов в лизинг", — сказали в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Сейчас стоимость Promobot v.3 начинается от 1,2 миллиона рублей, что достаточно дорого для той или иной компании. Благодаря программе лизинга, малый бизнес получит возможность купить робота по небольшой стартовой цене и сразу начать окупать его за счет сотрудничества с крупными компаниями в РФ и за рубежом, в частности, выставляя его в качестве гида, консультанта или продавца, пояснили в пресс-службе.

Робот в рассрочку

Робот-беглец устроил пробку в Перми
Робот-беглец устроил пробку в Перми
Сумма финансирования приобретения Promobot в рассрочку может составлять от 300 тысяч до 2 миллионов рублей с авансом от 35% и сроком договора 24 месяца. При этом клиентам будут доступны разные графики лизинговых платежей – аннуитетный, убывающий и дифференцированный, уточнили в "Сбербанк Лизинге".

"С развитием новых технологий возникает вопрос – как внедрить новые разработки в уже существующие бизнес-процессы? И в этом на помощь предпринимателям приходит современный инструмент – лизинг, позволяющий не выводить из бизнеса серьезные суммы на приобретение необходимых роботов", — отметил глава "Сбербанк Лизинга" Кирилл Царев, слова которого приведены в пресс-релизе, имеющемся у РИА Новости.

"Роботы переходят из сегмента развлечений в сегмент бизнес-задач. Мы долго готовили эту сделку, пришлось решить множество задач, связанных с надежностью, разработать новые кейсы применения робота, решить вопрос страхования. Ведь до сих пор никто не сталкивался с автономными роботами, которые работают в местах массового скопления людей", — сообщил глава совета директоров Promobot Алексей Южаков, слова которого также приводятся в пресс-релизе.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена