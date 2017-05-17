Сбербанк будет продавать роботов в рассрочку по лизингу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Дочка" Сбербанка, "Сбербанк Лизинг", ввела роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов и теперь их можно купить в рассрочку, для этого обе компании подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Promobot – "живой" робот с характером, предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, помогает людям с навигацией, отвечает на вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Promobot привлекает аудиторию к рекламируемому товару, исключает человека из данного процесса, поскольку работает автономно, говорится на сайте производителя.

"Promobot v.2 и v.3 стали доступнее для заказчиков. Теперь их можно купить в рассрочку — по программе лизинга от АО "Сбербанк Лизинг". В мае компания официально включила роботов производства пермской компании Promobot в линейку своих продуктов, и мы стали первой и единственной компанией, предлагающей роботов в лизинг", — сказали в пресс-службе "Сбербанк Лизинга".

Сейчас стоимость Promobot v.3 начинается от 1,2 миллиона рублей, что достаточно дорого для той или иной компании. Благодаря программе лизинга, малый бизнес получит возможность купить робота по небольшой стартовой цене и сразу начать окупать его за счет сотрудничества с крупными компаниями в РФ и за рубежом, в частности, выставляя его в качестве гида, консультанта или продавца, пояснили в пресс-службе.

Робот в рассрочку

Сумма финансирования приобретения Promobot в рассрочку может составлять от 300 тысяч до 2 миллионов рублей с авансом от 35% и сроком договора 24 месяца. При этом клиентам будут доступны разные графики лизинговых платежей – аннуитетный, убывающий и дифференцированный, уточнили в "Сбербанк Лизинге".

"С развитием новых технологий возникает вопрос – как внедрить новые разработки в уже существующие бизнес-процессы? И в этом на помощь предпринимателям приходит современный инструмент – лизинг, позволяющий не выводить из бизнеса серьезные суммы на приобретение необходимых роботов", — отметил глава "Сбербанк Лизинга" Кирилл Царев, слова которого приведены в пресс-релизе, имеющемся у РИА Новости.

"Роботы переходят из сегмента развлечений в сегмент бизнес-задач. Мы долго готовили эту сделку, пришлось решить множество задач, связанных с надежностью, разработать новые кейсы применения робота, решить вопрос страхования. Ведь до сих пор никто не сталкивался с автономными роботами, которые работают в местах массового скопления людей", — сообщил глава совета директоров Promobot Алексей Южаков, слова которого также приводятся в пресс-релизе.