Нефтяной костер: аналитики пообещали 60 долларов за баррель под конец года

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цена на нефть продолжила понедельничное ралли: подорожав накануне на 3,5%, 16 мая баррель Brent приближается к отметке в 52 доллара. Котировки встряхнули заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии — Александра Новака и Халида аль-Фалиха. Они сообщили, что уже договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года.

Пролонгированный эффект

Россия и Саудовская Аравия уверены: продление глобального пакта поддержат и другие производители. Более того, глава Минэнерго не исключил, что к договору о сокращении нефтедобычи (сейчас в сделке участвуют 22 страны, в том числе Россия и 11 членов ОПЕК) присоединятся еще три–пять государств — все известные экспортеры.

С конца прошлого года мощную продолжительную поддержку черному золоту оказывала договоренность ОПЕК и независимых производителей снизить добычу нефти, чтобы убрать излишки предложения с рынка. Суммарный объем сокращения добычи — 1,8 миллиона баррелей в сутки, из них 300 тысяч приходится на Россию.

Соглашение действует до 30 июня, и еще в начале весны ряд экспертов заявляли о том, что на рынке уже достигнут баланс спроса и предложения, а потому необходимости в продлении нет.

© REUTERS / Heinz-Peter Bader Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене © REUTERS / Heinz-Peter Bader Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене

Сейчас аналитики рассматривают пролонгацию соглашения как наиболее вероятный сценарий и не исключают, что эффект от возможной сделки может оказаться еще более продолжительным и позволит нефтяным ценам закрепиться на новом, устойчиво высоком уровне.

В то же время поддержать мощный посыл, который дали рынку два крупных игрока, должны и другие производители — участники договора о сокращении нефтедобычи.

Есть вероятность, что картину могут подпортить не входящие в соглашение добытчики вне ОПЕК, замедление роста экономики в Китае и американские сланцевые компании.

Воспользовались ситуацией

Вместе со стабилизацией цен на рынке изменилась ситуация в добывающих отраслях ряда стран. Так, например, в США добыча нефти за год увеличилась более чем на 10% — до 9,314 миллиона баррелей, а в Ливии за год производство выросло вдвое — до 0,8 миллиона баррелей в сутки. Растет добыча в Канаде и Нигерии.

Таким образом, как поясняет аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, не присоединившиеся к договору или исключенные из него игроки смогли воспользоваться сложившимися условиями и фактически компенсировать сокращение объемов добычи в странах ОПЕК+.

"Это предполагает, что существенного повышения котировок не будет, так как это спровоцирует дальнейший рост производства в США и ряде других стран, а также негативно скажется на дисциплине участников договора об ограничении добычи", — считает Кочетков.

По оценкам аналитика, рост будет сдержанным: останется в диапазоне 50-55 долларов за баррель Brent и будет лишь временно выходить за рамки этого коридора.

Аналитики банка JP Morgan менее консервативны: они считают, что цены могут подскочить и до 60 долларов. Но тоже предупреждают: их рост подстегнет страны вне ОПЕК к наращиванию добычи, что серьезно усложнит процесс балансировки рынка в следующем году.

Есть опасения

Эксперты указывают и на то, что сейчас еще остаются вопросы и к самим производителям.

Официальная статистика говорит о сокращении добычи в Саудовской Аравии и России, но одновременно эти страны наращивают экспорт.

"Поэтому сомнения на рынке сохранятся, и сам факт продления соглашения уже не будет иметь какого-либо долгосрочного эффекта. Более важным для участников рынка будет получить весомое статистическое подтверждение тенденции к сокращению коммерческих запасов в мире", — говорит Кочетков.

А вдруг не продлят

"Рынок сейчас заложил в цену нефти продление соглашения, но если его не будет, котировки протестируют нижнюю границу коридора 45-55 долларов за баррель", — говорит Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу "ИК Церих Кэпитал Менеджмент".

Отказ от продления соглашения — хотя и маловероятный — будет шоком для рынка, и фактически это будет означать, что производители вернутся к ценовой войне за долю мировых поставок, уверены в "Открытии Брокер".

В "Альпари", впрочем, не видят оснований для реализации совсем уж шоковых сценариев.

"В случае отказа от продления стоит ждать падения — где-то до 45 долларов за баррель, а может, и ниже. Но при таком обвале переговорный прогресс возобновится, и достижение консенсуса просто будет отложено: никто не захочет терять прибыли от роста нефтяных цен", — уверена Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари".

По прогнозу Мильчаковой, в течение двух-трех месяцев после продления соглашения цены могут закрепиться в районе 58-60 долларов за баррель.

Она пояснила, что этот уровень эксперты склонны рассматривать пока как уровень сопротивления, но не исключают, что он будет пробит, — и возможен дальнейший рост. "Это будет зависеть уже от тех объемов черного золота, которые к этому моменту окажутся на рынке", — отмечает она.

Фактор сланца

Главной же интригой, предупреждает аналитик, окажется то, насколько возможной "нефтяной идиллии" будут препятствовать американцы — в частности, сланцевые производители. Чем дороже нефть, тем сильнее активизируются они.

© AP Photo / Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США © AP Photo / Brennan Linsley Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США

Есть также неопределенность относительно того, начнет ли Америка бурить на шельфе — ведь Трамп отменил ограничения, введенные Обамой. Другое дело, что от формальной отмены до практической реализации должно пройти большое количество времени — как минимум несколько лет.

"В каких-то районах нет трубопроводов, не стоит и забывать, что влияние экологических организаций в США очень велико, — напоминает Мильчакова. — Поэтому не исключено, что в ближайшие несколько лет никакого бурения на шельфе так и не начнется, импортозамещения нефти в Америке не произойдет, и все вернется на круги своя, но не резко, как было в нулевые годы, а более плавно, медленно и аккуратно".

Медленный Китай

В долгосрочной перспективе нефтяные цены будут поддерживать не соглашения по ограничению добычи, а темпы роста мировой экономики, предупреждают аналитики. В частности, нефтяных трейдеров сильно беспокоит проблема медленного роста экономик США и Китая.

Сильное замедление негативно повлияет на нефтяные цены. В октябре-ноябре в Китае состоится XIX Съезд КПК, на котором определят дальнейшую экономическую политику. Если верх возьмут сторонники уменьшения государственных программ по строительству инфраструктуры, цены на нефть могут снизиться и ниже отметки в 45 долларов за баррель, не исключают в "ИК Церих Кэпитал Менеджмент".