"ВТБ Капитал Управление активами" завершил проект венчурного фонда в Москве

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. АО "ВТБ Капитал Управление активами", входящее в группу ВТБ, успешно реализовало активы и закрыло фонд ЗПИФ ОР(В)И "Второй региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы" (Фонд города Москвы), сообщает пресс-служба ВТБ.

Фонд размером 800 миллионов рублей был запущен в 2008 году, его пайщиками выступили банк ВТБ и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы, созданный департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы при поддержке ОАО "РВК".

Как отметили в пресс-службе, Фонд города Москвы стал последним из четырех региональных венчурных фондов, которые "ВТБ Капитал Управление активами" закрыло в соответствии с плановым окончанием сроков их существования. Ранее также с прибылью для пайщиков были закрыты фонды городов Саратова, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

"Основная цель фондов заключалась в развитии инновационных возможностей регионов. Реализовать коммерческий потенциал таких фондов в условиях меняющихся рыночных обстоятельств — сложная задача. Особенно приятно отметить профессионализм нашей команды, которая сумела при текущей рыночной конъюнктуре эффективно завершить проекты и достигнуть поставленных перед фондом и пайщиками инвестиционных целей", — приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров "ВТБ Капитал Управление активами" Владимира Потапова.