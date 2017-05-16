Калининградская область продолжит сотрудничество с ПАО "Лукойл"

КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Правительство Калининградской области подписало во вторник соглашение с крупнейшей нефтяной компанией страны ПАО "Лукойл" о сотрудничестве в социальной и производственной сферах на ближайшие 6 лет.

"Мы согласовали перечень объектов, куда пойдут эти инвестиции, 150 миллионов рублей на 2 года. Прежде всего, это медсанчать №1 и 10 новых детских площадок в разных городах области", — сказал журналистам президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Лукойл" профинансирует реконструкцию здания бывшей медсанчасти, которая должна стать частью детской областной больницы. Соглашение предполагает также строительство новых дворовых игровых площадок в шести городах области. Помимо объектов социальной направленности, глава "Лукойла" обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым вопросы дальнейшего развития бизнеса компании в регионе.

"Это и строительство новых заправочных комплексов, и те инвестиции, которые компания осуществила в геологоразведку, они заканчивают эти процессы, и в ближайшие месяцы пройдут, я надеюсь, аукционы на добычу на этих месторождениях. Для нас важно, что это прибрежная добыча, которая для нас означает существенное увеличение налогового потенциала, потому что от прибрежной добычи полезных ископаемых налог поступает большей частью в региональный бюджет", — сказал Алиханов.

Дочернее предприятие ПАО "Лукойл" (ООО "Лукойл-Калининградморнефть") ведет добычу нефти и газа на территории Калининградской области и шельфе Балтийского моря. Самая крупная залежь на шельфе Балтики, открытая в 1983 году — на месторождении Д-6 (Кравцовское) в 22 километрах западнее Куршской косы, "Лукойл" ведет здесь добычу с 2004 года. За последние четыре года "Лукойл-Калининградморнефть" открыла еще четыре небольших месторождения Д-33, Д-41, Д-29, Д6-Южное, получив лицензии на их разработку в 2016 году.

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