Арбитраж Москвы отклонил иск ФПК о взыскании с Минфина 1,1 миллиарда рублей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск дочерней структуры РЖД — АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) — к Российской Федерации в лице министерства финансов и Росжелдора о взыскании более 1,1 миллиарда рублей, следует из опубликованного во вторник решения суда.

ФПК требовала возместить ей убытки, причиненные перевозкой в 2013 году пассажиров в плацкартных и общих вагонах по регулируемым государством тарифам. Как пояснил истец в суде, потери компании в доходах составили более 24,3 миллиарда рублей, а по договору с Росжелдором она получила субсидии в размере более 23,2 миллиарда рублей. Недостающую разницу ФПК пыталась взыскать с бюджета через суд.

Суд первой инстанции полностью отклонил иск. Суд установил, что расходы на субсидии ФПК были включены в бюджет в размере, указанном в договоре, и истец не инициировал пересмотр договора в связи с фактическим превышением своих потерь. Суд отметил, что удовлетворение иска повлекло бы вмешательство в компетенцию Минфина в сфере распределения бюджетных средств.

"Суд… не вправе обязывать финансовый орган совершать действия по перечислению денежных средств, которые не предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий календарный год и на плановый период", — говорится в решении.

РЖД, ФПК и ее филиалы в разных регионах часто судятся с Минфином РФ по поводу своих выпадающих доходов из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. Самый крупный иск такого рода ФПК подала в столичный арбитраж в августе 2013 года. Компания требовала компенсировать ей 9 миллиардов рублей убытков за 2011 год, возникших от пассажироперевозок в плацкартных и общих вагонах дальнего следования по регулируемым тарифам, установленным государством.

Арбитраж Москвы тогда согласился с доводами истца о том, что государство обязано возмещать перевозчику 100% потерь, возникших из-за предоставленных им льгот и преимуществ по провозной плате, и в 2014 году удовлетворил иск. Однако вышестоящие инстанции то решение не поддержали.

Так, арбитражный суд Московского округа указал, что установление государством предельных цен является методом регулирования деятельности естественных монополий, а не предоставлением льгот и преимуществ каким-либо категориям потребителей. Соответственно, субсидии перевозчику на компенсацию потерь, возникающих в результате госрегулирования тарифов, предоставляются в качестве экономической поддержки государства, а не являются компенсацией убытков от предоставления льгот, отметил окружной суд. Верховный суд РФ в феврале 2015 года с таким подходом согласился.