"Газпром" с 1 января увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 14%

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 15 мая увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 73,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"Сохраняется повышенный спрос на российский газ в дальнем зарубежье. С начала года "Газпром" поставил на этот рынок 73,6 миллиарда кубометров газа — на 14%, или на 9,1 миллиарда кубометров больше, чем с 1 января по 15 мая 2016 года", — говорится в сообщении.

Объем экспорта газа в Германию вырос на 16,5%, в Турцию — на 24,8%, в Венгрию — на 44,1%, в Австрию — на 78,4%, в Сербию — на 37,7%, в Данию — на 20,3%, говорится в сообщении.

"Газпром" ожидает роста экспорта газа в страны дальнего зарубежья в 2017 году относительно 2016 года, первый квартал подтверждает эти прогнозы, сообщил в конце апреля зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.