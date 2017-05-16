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Экономика

Главы BP, Total и Boeing планируют принять участие в ПМЭФ-2017

15:4916.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанкт-Петербург. Архивное фотоСанкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Total Патрик Пуянне, главный исполнительный директор BP Роберт Дадли, министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент Boeing International Бертран-Марк Аллен примут участие в работе Петербургского международного экономического форума, говорится в программе форума.

Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Участие в ПМЭФ-2017 подтвердили 39 министров из 26 стран

ПМЭФ-2017, главной темой которого станут поиски нового баланса в глобальной экономике, пройдет 1-3 июня в Санкт-Петербурге. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Кроме того, на форум приедет президент Нового банка развития БРИКС Кундапур Ваман Каматх, генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, отмечается в программе.

Глава МАГАТЭ Юкио Амано. Архивное фото
© РИА Новости . Ксения Нака
Глава МАГАТЭ планирует выступить на ПМЭФ-2017

В рамках ПМЭФ-2017 пройдет также форум "Деловой двадцатки", бизнес-диалоги Россия – Япония", Россия-США, Россия-Франция, Россия-Швейцария, Россия — Италия и Саммит глав энергетических компаний.

По мимо дискуссий о глобальных вызовах, отдельные сессии на форуме будут посвящены Дальнему Востоку России, будущему "зеленой" энергетики, финансовым рынкам, аграрному сектору, туризму, венчурным инвестициям, урбанизации, благотворительности, здравоохранению, государственно-частному партнерству, интернет-технологиям, технологиям блокчейн.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© Flickr / Agencia de Noticias ANDES
Глава МИД Венгрии планирует посетить Петербург в июне для участия в ПМЭФ

Со стороны российского крупного российского бизнеса в программе форума заявлены, в том числе, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, глава РЖД Олег Белозеров, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, зампредправления "Газпрома" Александр Медведев, президент АФК "Система" Михаил Шамолин, президент "Русала" Олег Дерипаска, глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Батанов
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Аксенов сообщил о планах Крыма заключить ряд соглашений на ПМЭФ
От лица правительства РФ в форуме запланировано участие первого вице-премьера Игоря Шувалова, вице-премьера Аркадия Дворковича, министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, главы Минэкономразвития Максима Орешкина, министра транспорта Максима Соколова, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

Кроме того, в ПМЭФ традиционно принимают участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты Татьяна Голикова и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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