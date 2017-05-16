Участие в ПМЭФ-2017 подтвердили 39 министров из 26 стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Участие в работе Петербургского международного форума (ПМЭФ) подтвердили 39 министров из 26 стран, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.

"Участие в работе Петербургского международного форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество подтвердивших участие составляет более пяти тысяч человек", — сказал Кобяков.

По его словам, официальная церемония открытия форума с участием высоких гостей состоится 1 июня. Центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрии Кристиана Керна.

Кобяков отметил, что темпы регистрации участников превышают показатели прошлого года на 15%.

"Также подтвердили свое участие руководители 72 субъектов РФ, более 250 глав крупнейших иностранных компаний, более 700 глав российских компаний, от представителей СМИ поступило 2,5 тысячи заявок на аккредитацию", — сообщил он.

Всего на форуме зарегистрировались представители 66 стран мира. В этом году в работе форума примут участие около 10 членов клуба нобелевских лауреатов. Запланированы 108 деловых мероприятий, в то время как в прошлом году основных мероприятий было 72.

"Практически вся сумма финансирования подготовки нашего форума проходит за счет внебюджетных источников, доля государства в подготовке форума составляет менее 2%", — сказал Кобяков.

Кобяков отметил, что будет очень насыщенная культурная программа, запланированы более 50 мероприятий: выставки, концерты, благотворительные мероприятия. Появится новый формат культурной программы форума: посещение музеев и пригородов Петербурга при предъявлении бэйджа участника ПМЭФ. Также предусмотрена насыщенная программа в области спортивных мероприятий. При организации работы форума задействовано более тысячи волонтеров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня.