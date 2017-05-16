В "Яндексе" рассказали, как санкции Киева повлияют на работу компании

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Введенные Украиной в отношении "Яндекса" санкции не окажут влияния на его бизнес в целом, говорится в сообщении компании.
Санкции предусматривают запрет на предоставление провайдерами услуг по доступу к ресурсам и сервисам "Яндекса", в частности к "Яндекс Авиабилеты", "Яндекс Метро", "Яндекс Переводчик", почтовому сервису, "Яндекс Погода", "Яндекс Карты", "Яндекс Музыка" и другим.
"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", — сообщает интернет-компания.
"Яндекс" развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Компания отмечает, что "Яндекс" все это время работал в строгом соответствии с законодательством Украины.