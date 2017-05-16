Путин прибудет на Петербургский международный экономический форум 2 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибудет на Петербургский международный форум (ПМЭФ) 2 июня и примет участие в пленарном заседании с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрии Кристиана Керна, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.

"Официальная церемония открытия форума с участием высоких гостей состоится 1 июня. Центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, федерального канцлера Австрийской республики Кристиана Керна, которое состоится 2 июня", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе Петербургского международного форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.