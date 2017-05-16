Вывод капитала через фирмы-однодневки в 2016 году снизился почти в 20 раз

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Общий объем незаконных валютных операций по выводу капитала из РФ с использование фирм-однодневок в 2016 году сократился более чем в 18 раз — до 9 миллиардов рублей против 170 миллиардов рублей в 2015 году, сообщил РИА Новости замглавы ФТС Тимур Максимов.

По его словам, эта тенденция продолжилась и в первом квартале текущего года, когда объем таких операций снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем вдвое — до 16 миллионов долларов.

"Сегодня, как и прежде, основная часть нарушений валютного законодательства РФ приходится на валютные операции по импортным контрактам, осуществляемые фирмами-однодневками, которые создаются с целью вывода капитала из России", — пояснил Максимов. Такие организации не ведут реальной деятельности, и сразу после перевода денежных средств за рубеж ликвидируются, чтобы избежать ответственности за необеспечение возврата валюты в РФ.

"Для предотвращения незаконного оттока капитала из страны ФТС России регулярно направляются международные запросы в таможенные службы других стран, однако зачастую они отказывают в предоставлении запрашиваемой информации и документов в связи с отсутствием правовых оснований для их передачи", — сказал Максимов.

ФТС подготовил проект типового соглашения о взаимодействии между таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Документ согласован с другими ведомствами и в понедельник был опубликован на сайте правительства РФ. Сейчас у российской таможни нет ни одного подобного соглашения с государствами, не входящими в ЕАЭС.

Заключение таких соглашений на основе опубликованного типового проекта, по мнению авторов, даст возможность таможенным органам обмениваться информацией с компетентными органами иностранных государств и сократит незаконный вывод денежных средств по мнимым, притворным сделкам, в том числе с целью финансирования терроризма.

По данным российской таможни, в 2016 году было возбуждено 59 дел на общую сумму 19,3 миллиарда рублей по статье Уголовного кодекса "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".