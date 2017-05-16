Все российские компании поддержали продление сокращения добычи нефти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — РИА Новости. Все российские нефтяные компании поддержали предложение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Собирались с компаниями, и все компании поддержали предложение", — сказал Новак.

В понедельник в совместном заявлении министров энергетики двух стран, Александра Новака и Халида аль-Фалиха, было озвучено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Позднее аль-Фалих и Новак подтвердили, что страны предлагают продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях.

ОПЕК 30 ноября прошлого года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью его продления.