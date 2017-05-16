Не входящие в ОПЕК страны выполнили венское соглашение на 66% в апреле

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Страны, не входящие в ОПЕК, выполнили соглашение о сокращении добычи нефти в апреле, по предварительным данным, на 66% после 51% в марте, снизив добычу нефти к октябрю прошлого года на 369 тысяч баррелей в день, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Как отмечается в докладе со ссылкой на данные рынка и отслеживания танкеров, а также государственную статистику, в апреле общая добыча стран, не входящих в ОПЕК составила 18,721 миллиона баррелей в день против 18,806 миллиона баррелей в день в марте.

Добыча в РФ снизилась в апреле на 231 тысячу баррелей в сутки (уровень исполнения 77% против 59% в марте), добыча в Мексике — на 99 тысяч баррелей (уровень исполнения соглашения 99% против 71% в марте), Оман продолжил перевыполнять свои обязательства, сократив в апреле добычу на 48 тысяч баррелей в день (уровень исполнения 106%). Казахстан продолжил наращивать добычу (согласно соглашению, страна должна была сократить добычу на 20 тысяч баррелей в день, однако в апреле нарастила ее на 45 тысяч баррелей в день).

ОПЕК на заседании 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.