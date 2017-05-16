Стратегия пространственного развития России включает "вахтовые" города

НОВОСИБИРСК, 16 мая — РИА Новости. Разрабатываемая в настоящее время стратегия пространственного развития России, помимо структурирования "основной полосы расселения", включит возвращение к формированию опорных центров и городов вахтового-экспедиционного типа, сообщила глава департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития РФ Елена Чугуевская.

"В рамках концепции стратегии пространственного развития определены подходы к организации пространства в двух основных зонах расселения. В основной полосе расселения — дальнейшее структурирование крупных территориальных систем, усиление транспортных связей между крупными городскими агломерациями. В зоне очагового расселения — концепция формирования опорных центров, которая, по сути, начата еще в советский период", — сказала она, выступая на IV Всероссийской конференции по развитию агломераций в Новосибирске.

Чугуевская напомнила, что количество таких опорных центров ранее определялось порядка 40. "Для арктической зоны РФ, в частности, это количество будет уточнено в процессе работы над стратегией. Мы возвращаемся, по сути, в систему расселения, когда существует опорный центр и города вахтового-экспедиционного типа, которые, по сути, потеряны российским законодательством на современном этапе", — сказала она.

По ее словам, агломерации традиционно являются узлами пространственного каркаса территории РФ. По разным оценкам в России выделяется от 24 до 36 крупных городских агломераций. Их точное количество будет определено и зафиксировано в стратегии пространственного развития РФ.

"Выделение центрального ядра агломерации, плотности, границ активной городской территории… Используются методы дистанционного космического зондирования, данные операторов сотовых сетей, составляются графики важных ядер — центров агломераций, которые влияют на экономическое развитие. В рамках работы над стратегией пространственного развития РФ такая работа будет проведена для всех агломераций РФ", — сказала Чугуевская.

Она отметила, что в рамках работы над стратегией будет выработана целая система мер, обеспечивающих поддержку саморазвития городских агломераций как за счет прямой господдержки, так и с использованием всех современных инструментов развития, которые отработаны ранее – это режимы ОЭЗ, ТОСЭР, опорных зон, налоговые преференции, использование инструментов ГЧП и так далее.