Минфин подготовил проект поправок в бюджет на текущий год

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Минфин РФ подготовил проект поправок в бюджет на 2017 год, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В целом готовы, будем рассматривать", — ответил он на вопрос, готовы ли поправки в бюджет, не уточнив деталей.

Бюджет РФ на текущий год сформирован с дефицитом в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. Однако Силуанов говорил, что дефицит может быть меньше. Поправки в бюджет министерство планировало внести в мае, основываясь на уточненном макропрогнозе Минэкономразвития, который был представлен в апреле. Оба варианта прогноза – базовый и целевой — предполагают рост ВВП РФ в 2017 году на 2% при среднегодовой цене на нефть в 45,6 доллара за баррель.

В начале апреля Силуанов говорил, что расходы федерального бюджета РФ на 2017 год могут быть увеличены на сумму дополнительных ненефтегазовых доходов в размере около 200 миллиардов рублей, однако это будет возможно лишь в случае, если госкомпании выплатят дивиденды в размере 50% прибыли.

Кроме того, в январе Силуанов отмечал, что если цена нефти будет оставаться на уровне 50 долларов за баррель и выше, Минфину удастся сохранить до конца года Резервный фонд и не придется прибегать к использованию средств Фонда национального благосостояния.