Глава ВТО назвал условия успеха проекта Шелкового пути

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Инициатива "Один пояс – один путь" во многом зависит от Китая, и лучшее, что Пекин может сделать для успешной реализации этого глобального проекта, это продолжить свой экономический рост, заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.
"Некоторое время глобальная экономика получала значительную выгоду от экономического роста Китая, и я считаю, что действующий порядок устроен так, чтобы удостовериться в том, что Китай сохранит стабильный уровень роста. Тогда мировая экономика вместе с Китаем сможет выбраться из этой инертной ситуации, в которой мы сейчас находимся. И лучшее, на что мы можем надеяться, это дальнейший быстрый рост в Китае", — сказал Азеведо в интервью телеканалу CGTN, комментируя слова Си Цзиньпина.
Гендиректор ВТО также сообщил, что организация подписала "соглашение с властями Китая о том, что правительство КНР в партнерстве с ВТО будет обеспечивать техподдержку не только предприятиям, но и властям этих стран (Шелкового пути – ред.), связи которых довольно ограниченны и они нуждаются в создании торговой инфраструктуры". "Мы собираемся помочь им в создании условий, которые были бы благоприятны для бизнеса малых и средних компаний", — заключил Азеведо.