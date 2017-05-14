Путин на встрече с Ципрасом отметил рост товарооборота между РФ и Грецией

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отмечает значительный рост товарооборота между Россией и Грецией: на 80% за первые два месяца этого года.
Путин отметил, что на повестке дня у России и Греции хорошие двусторонние проекты, "которые, к сожалению, пока находятся в замороженном состоянии, но имеют хорошие перспективы развития".
Со своей стороны, Ципрас сказал, что прогресс, достигнутый в российско-греческих отношениях, значительный, но остается много открытых вопросов, которые необходимо обсудить.
Премьер Греции сообщил, что растет поток российских туристов в Грецию. Большую роль в этом играет российско-греческая комиссия. "Очень важно, что наше министерство действует в рамках традиции увеличения, расширения российско-греческих отношений, потому что это является базой для российско-греческого сотрудничества", — сказал Ципрас.