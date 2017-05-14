Индия не принимает участия в форуме "Один пояс - один путь"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Дели не прислал официальную делегацию на стартовавший в воскресенье в Китае форум "Один пояс — один путь", сообщает агентство PTI.

По данным агентства, на форуме присутствуют индийские ученые, но официальных представителей властей страны там нет, несмотря на то, что Индия получала официальное приглашение.

Накануне официальный представитель МИД Индии Гопал Баглай не стал прямо отвечать на вопрос, будет ли страна участвовать в форуме. Он в очередной раз четко обрисовал позицию Индии, что "инициативы по развитию региональной транспортной инфраструктуры должны базироваться на универсально признанных международных нормах, качественном менеджменте, верховенстве права, открытости, прозрачности и равенстве". Баглай призвал Китай к полноценному диалогу по вопросу обеспокоенности Индии рядом аспектов китайской инициативы.

Индия выступает с критикой инициативы "Один пояс — один путь", поскольку одним из главных инфраструктурных проектов в рамках инициативы является китайско-пакистанский экономический коридор, который подразумевает экономическую деятельность КНР и Пакистана на территории региона Гилгит-Балтистан — это часть исторического региона Кашмир, который является спорной территорией для Индии и Пакистана. Исламабад контролирует Гилгит-Балтистан, Нью-Дели считает регион своей территорией.