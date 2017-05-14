Путин заявил, что к визиту Си Цзиньпина в Росиию готовится пакт документов

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал предстоящий визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина ключевым событием двусторонней повестки дня, отметив, что к визиту готовится целый пакт документов.

"В двустороннем плане ключевым событием, считаю, является ваш предстоящий рабочий визит в Российскую Федерацию. Мы вас ждем", — сказал он в начале встречи с китайским лидером в Пекине.

"Наше правительство, администрация президента РФ, канцелярия ЦК КПК готовят целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы", — добавил он.

Отдельно Путин остановился на экономическом сотрудничестве РФ и КНР, отметив, что сторонам удалось добиться возобновления роста двустороннего товарооборота — на 4% в 2016 году и на 37% в январе-марте текущего года.

Президент России отметил и изменение структуры товарооборота, в которой увеличилась доля машинотехнической и сельскохозяйственной продукции.

"Но тем не менее, нам есть, над чем работать. Это касается и сложных международных проблем. Здесь мы всегда плечом к плечу, стоим рядом, помогаем, поддерживаем друг друга на различных направлениях, и это является очень важным фактором в международных делах, стабилизирует международную обстановку", — сказал Путин.

Глава российского государства также поздравил китайскую сторону с успешным началом работы международного форума "Один пояс — один путь", отметив его своевременность.

"Нам как никогда нужны новые механизмы сотрудничества, раскрытия дверей друг для друга, снятия различных барьеров и препятствий, прежде всего, в сфере экономики", — сказал он.

В свою очередь, Си Цзиньпин поприветствовал участие Путина в форуме, отметив, что его выступление на церемонии открытия дало мощный сигнал о намерении РФ и Китая способствовать формированию открытой мировой экономики и углублению регионального сотрудничества между двумя странами.

"Это сыграло важную роль в проведении форума на высоком уровне. Китайская сторона выражает признательность и высоко это оценивает", — сказал Си Цзиньпин.

"Именно нашими усилиями сотрудничество по сопряжению "одного пояса и одного пути" и ЕАЭС достигло первых результатов", — заметил он.

"Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих государств, прилагая усилия к политическому урегулированию ситуации в Сирии, ядерной проблеме Корейского полуострова, сыграли стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе и мире целом", — добавил китайский лидер.