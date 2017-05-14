Эрдоган: Шелковый путь поможет повысить уровень жизни в странах-участницах

ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Инициатива "Один пояс-один путь" может внести значимый вклад в развитие вовлеченных в нее стран и значительно повысить уровень жизни граждан этих государств, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Я верю, что этот проект выгоден для всех, он принесет мир и стабильность, это означает создание новой взаимосвязанной системы в экономической, политической и культурной сферах. Этот проект внесет свой вклад в развитие региона и приведет к значительному повышению стандартов уровня жизни наших граждан, это будет совместный успех всех нас. Я верю, что эта модель сотрудничества будет успешной", — заявил Эрдоган.

По его словам, инициатива "Один пояс-один путь" основывается на принципах взаимной выгоды для стран, которые вовлечены в этот масштабный проект, и эти взаимовыгодные подходы проложат путь для начала новой эры экономических и политических отношений в регионе.

Он также добавил, что Анкара приветствует создание совместных финансовых институтов, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, так как именно в рамках таких организаций сотрудничающие страны могут предпринять необходимые для всеобщего развития шаги. Турецкий лидер также сообщил, что вклад страны в АБИИ составляет 2,6 миллиардов долларов.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.