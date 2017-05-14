Путин: ШОС, ЕврАзЭс и Шелковый путь могут стать основой для партнерства

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Объединение потенциалов ШОС, ЕврАзЭс, Шелкового пути способно стать основой для евразийского партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом в логике старых подходов нельзя решить ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи. Убеждён, Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поисков новых драйверов роста", — подчеркнул он.
При этом он подчеркнул, что для реализации такой повестки мало только желания и воли. "Требуются реальные инструменты такого взаимодействия. И создать их можно именно в рамках интеграции. Сегодня у Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. Мы поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались" — отметил Путин.