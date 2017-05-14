Путин: ШОС, ЕврАзЭс и Шелковый путь могут стать основой для партнерства

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Объединение потенциалов ШОС, ЕврАзЭс, Шелкового пути способно стать основой для евразийского партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Считаю, что сложение потенциалов таких интеграционных форматов, как ЕврАзЭс, "Один пояс — один путь", Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-восточной Азии способно стать основой для формирования большого евразийского партнёрства", — сказал Путин на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

"В целом в логике старых подходов нельзя решить ни одну из современных проблем. Нужны свежие, свободные от стереотипов идеи. Убеждён, Евразия способна выработать и предложить содержательную и позитивную повестку. Это касается обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поисков новых драйверов роста", — подчеркнул он.

"Мы должны показать мировому сообществу пример совместного, новаторского, конструктивного будущего, основанного на справедливости, равноправии, уважении национального суверенитета, на нормах международного права и незыблемых принципах Организации Объединённых Наций", — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что для реализации такой повестки мало только желания и воли. "Требуются реальные инструменты такого взаимодействия. И создать их можно именно в рамках интеграции. Сегодня у Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. Мы поддерживаем и заинтересованы в том, чтобы они успешно продвигались" — отметил Путин.