Путин рассказал о взгляде России на будущее евразийского партнерства

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Будущее евразийского партнерства должно изменить политический и экономический ландшафт континента, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия видит будущее евразийского партнерства не просто как налаживание новых связей между государствами и экономиками, оно должно изменить политический и экономический ландшафт, принести Евразии мир, стабильность, процветание и принципиально новое качество жизни", — сказал Путин, выступая на форуме в Пекине.

Он подчеркнул, что людям нужны понятные вещи: "безопасность, уверенность в завтрашнем дне, возможность трудиться и повышать благосостояние своих семей".

"Обеспечить им такие возможности — наш общий долг и наша общая ответственность. И в этом отношении большая Евразия не абстрактная геополитическая схема, а без всякого преувеличения цивилизационный проект, устремленный в будущее", — добавил российский лидер.

Он выразил уверенность, что этот проект будет реализован.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.