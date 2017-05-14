Путин назвал экономические причины терроризма и незаконной миграции

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Идеи открытости, свободы торговли сегодня все чаще отвергаются, причём часто теми, кто совсем недавно выступал их поборником. Дисбаланс в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности", — сказал Путин, выступая на открытии форума "Один пояс — один путь".

"Бедность, социальная неустроенность, колоссальный разрыв в уровне развития стран регионов порождают питательную среду для международного терроризма, экстремизма, незаконной миграции. Мы не справимся с этими вызовами, если не преодолеем стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии", — добавил он.