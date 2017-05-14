Путин посетовал на усиление протекционизма в мировой экономике

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости. Протекционизм в мировой экономике становится нормой, сказал президент РФ Владимир Путин на открытии форума "Один пояс — один путь" в Пекине.

"Все более очевидны риски фрагментации глобального экономического и технологического пространства. Протекционизм становится нормой, а его скрытыми формами являются односторонние нелегитимные ограничения, в том числе, на поставку и распространение технологий", — сказал Путин.

Как отметил российский лидер, в XXI веке мир сталкивается с очень серьезными проблемами и вызовами. "Многие прежние модели и факторы экономического развития практически исчерпаны, во многих странах кризис переживает и концепция социального государства, сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне", — отметил Путин.

Он добавил, что идеи открытости торговли все чаще отвергаются. "Дисбалансы в социально-экономическом развитии, кризис прежней модели глобализации ведут к негативным последствиям для отношений между государствами, для международной безопасности",- подчеркнул российский лидер.