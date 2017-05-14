Китай выделит развивающимся странам Шелкового пути $8,7 миллиардов

ПЕКИН, 14 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китай в ближайшие три года выделит 60 миллиардов юаней (8,7 миллиардов долларов) в качестве помощи развивающимся странам, участвующим в строительстве нового Шелкового пути, заявил на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь" председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай в ближайшие три года предоставит развивающимся странам и международным организациям, участвующим в реализации стратегии Один пояс — один путь", помощь в размере 60 миллиардов юаней, создаст еще больше гражданских объектов", — сказал китайский лидер.

В Пекине 14-15 мая проходит форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьеры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.