В Калининградской области планируют развить экспортный кластер за 5-10 лет

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Калининградская область может развить экспортные направления и создать экспортно-ориентированный кластер экономики за пять-десять лет, заявил врио губернатора области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

"Бизнес, который формировался и существует в Калининградской области, во многом импортоориентированный и направлен на сборку, переработку импортного сырья, комплектующих. Задача, которую мы перед собой ставим, это, поддерживая этот бизнес существующий, развивать и экспортные направления. Мы хотели бы создать за ближайшие пять-десять лет вторую скорость для Калининградской экономики, которая бы балансировала экономику в целом, такой экспортно-ориентированный кластер", — заявил Алиханов.

"У нас в целом неплохо с экспортом. В последнее время он чуть просел, но что касается сельскохозяйственного экспорта, то тут довольно серьезные объемы, на миллиард долларов мы стабильно в год продаем", — добавил он.

В марте в Калининграде был открыт региональный офис Российского экспортного центра (РЭЦ), который представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

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