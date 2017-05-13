Новак назвал возможные условия продления венского соглашения по нефти

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Объем сокращения добычи нефти для всех участников венского соглашения в случае его продления, скорее всего, оставят без изменений, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

"Все, кто сократил, будут сохранять эту полку, если будем продлевать соглашение", — сказал Новак.

Прежние условия предлагается оставить, в том числе, и для России, "Мы это обсудим 24 и 25 мая в Вене, скорее всего, речь идет о сохранении тех условий, которые были", — сказал Новак, отвечая на вопрос, останется ли для России уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки.

По его словам, если соглашение будет продлено, объем сокращения добычи по-прежнему будет рассчитываться от уровня октября.

Также он отметил, что состав участников, скорее всего, останется прежним. "Мы будем это обсуждать, наиболее простой вариант… скорее всего, будем обсуждать, чтобы все, кто входит в соглашение, согласились о продлении", — сказал Новак. Он напомнил, что многие страны публично поддержали вариант продления.