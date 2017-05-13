"Роснефть" поддержала действия властей в переговорах по венскому соглашению

ПЕКИН, 13 мая — РИА Новости. "Роснефть" поддерживает все действия Минэнерго РФ в переговорах с участниками рынка нефти по соглашению о сокращении добычи; главное — иметь механизм защиты интересов РФ, сообщил РИА Новости главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"У нас министерство энергетики придерживается этой концепции, ведет переговоры с участниками рынка и мы поддерживаем все действия министерства энергетики", — сказал Сечин, говоря о позиции компании по возможному продлению венского соглашения.

"Главное — иметь механизм защиты наших интересов", — отметил глава "Роснефти", отвечая на вопрос об обсуждаемом участниками соглашения предложении еще сильнее снизить добычу нефти.

Издание The Wall Street Journal сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Венесуэла предлагает ОПЕК значительно расширить объем сокращения добычи нефти в рамках венского соглашения — до 5 миллионов баррелей в день. По словам других представителей ОПЕК, предложение Венесуэлы не было поддержано, отмечала газета.

В начале мая глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия склоняется к продлению соглашения. По его словам, РФ завершает оценку ситуации на мировом рынке нефти в рамках анализа эффективности текущего выполнения условий сделки и проводит финальные переговоры с партнерами по венским договоренностям. Кроме того, по его словам, РФ считает, что продление сокращения добычи нефти на более длительный срок, после 2017 года, поможет вернуть рынки в нормальное состояние.

ОПЕК 30 ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято 25 мая.

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