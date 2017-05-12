Керченский мост соединит берега пролива до конца осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Арочные пролеты моста через Керченский пролив установят на фарватере осенью, соединив берега Крыма и Кубани, рассказал министр транспорта Максим Соколов.

"Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой", — цитирует Соколова инфоцентр "Крымский мост".

Министр провел выездное совещание на строительных площадках моста и подходов к нему, а также проинспектировал ход строительства транспортного перехода.

Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала позволит пропускать суда через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Высота самой арки составит 45 метров.

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Отмечается, что строительство моста и автоподходов на обоих берегах Керченского пролива идет по графику: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, поезда – в 2019 году.

К 12 мая строители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше четырех километров автодорожного моста уже перекрыли пролетами. Также территорию очистили от взрывчатки времен Великой Отечественной войны, завершаются археологические работы.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.