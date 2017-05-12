Керченский мост соединит берега пролива до конца осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Арочные пролеты моста через Керченский пролив установят на фарватере осенью, соединив берега Крыма и Кубани, рассказал министр транспорта Максим Соколов.
Министр провел выездное совещание на строительных площадках моста и подходов к нему, а также проинспектировал ход строительства транспортного перехода.
Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала позволит пропускать суда через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Высота самой арки составит 45 метров.
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Отмечается, что строительство моста и автоподходов на обоих берегах Керченского пролива идет по графику: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, поезда – в 2019 году.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.