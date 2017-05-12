Строительство моста в Крыму профинансировали почти на 126 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив уже профинансировано почти на 126 миллиардов рублей, что составляет более половины от общей стоимости проекта, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Финансирование строительства Крымского моста идет в соответствии с календарным графиком. С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 126 млрд рублей (более 55 % от общей стоимости проекта, включая затраты заказчика)", — говорится в сообщении.

Объем финансирования на текущий год – 60 миллиардов рублей. Заказчиком строительства приняты выполненные работы на сумму более 66 миллиардов рублей — гашение аванса и по факту выполнения строительно-монтажных работ.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.