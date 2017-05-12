В Белоруссии рассказали о ходе инспекции Россельхознадзора

МИНСК, 12 мая – РИА Новости, Нина Гурина. Инспекция Россельхознадзора, которая проверяла в Белоруссии перерабатывающие предприятия, пока не высказывала "глобальных замечаний"; первые итоги инспекции могут обсудить уже в понедельник, сообщил РИА Новости заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий. Позже он направил две инспекции для проверки белорусских предприятий, как ограниченных в поставках в Россию, так и работающих в полном объеме на российском рынке. В Минске выразили надежду, что по итогам инспекций имеющиеся ограничения будут сняты. Ограничения с двух компаний уже сняты.

"Пока ничего глобального, только по мелочи", — сказал Субботин, отвечая на вопрос о высказанных в ходе инспекции замечаниях. Он напомнил, что в пятницу в Белоруссии завершает работу вторая инспекция Россельхознадзора, которая посетила 13 перерабатывающих предприятий, фермы, лаборатории и районные ветстанции.

Собеседник агентства не исключил, что первые итоги этой инспекции могут быть обсуждены во время запланированной на понедельник в Москве рабочей встречи представителей аграрных ведомств Белоруссии и России.

Субботин рассказал, что консультации, которые продлятся в течение понедельника, состоятся на площадке российского Минсельхоза. "Это – рабочая встреча. Мы будем говорить и по большому отчету по итогам первой инспекции (проходила с 5 по 13 апреля – ред.), и по второй инспекции… Мы обсудим не только результаты инспекции Россельхознадзора, но и другие вопросы, например, балансы (двусторонних поставок продуктов на рынки России и Белоруссии – ред.), вопросы дальнейшего сотрудничества", — отметил он.

Собеседник уточнил, что в состав белорусской делегации, помимо специалистов департамента ветеринарного и продовольственного надзора, которые сопровождали членов российской инспекции в Белоруссии, также входят сотрудники управления внешнеэкономической деятельности министерства.