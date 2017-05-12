Глава Федерации профсоюзов рассказал Путину про споры о повышении МРОТ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) пока не может договориться по поводу методики повышения минимального размера оплаты труда. Об этом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Да, конечно, трехсторонняя комиссия это активно обсуждает, но мы пока не нашли согласия", — ответил Шмаков.
По его словам, в относительных показателях МРОТ "даже чуть уменьшается по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78 процентов от прожиточного минимума". "Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет", — добавил Шмаков.
Глава Федерации независимых профсоюзов считает, что действующая методика не учитывает особенности последних лет, которые связаны с обязательными платежами россиян: в ней, в частности, не отражено повышение нагрузки после перехода на подсчет налога на недвижимость по кадастровой стоимости.
Профсоюзы считают, что при повышении МРОТ необходимо использовать методику минимального потребительского бюджета.
"Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда", — добавил Шмаков.
Путин напомнил, что обсуждаются и другие предложения о повышении МРОТ.
Ранее комитет Госдумы по труду предложил правительству и профсоюзам совместно выработать законодательные нормы по повышению МРОТ в 2018-2019 годах. Конечной целью обсуждения должно стать доведение минимальной зарплаты в стране до уровня прожиточного минимума.
МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты, которую работодатель должен заплатить сотрудникам. Кроме того, этот показатель применяют при определении размера различных пособий, сборов и штрафов.