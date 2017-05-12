Глава Федерации профсоюзов рассказал Путину про споры о повышении МРОТ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) пока не может договориться по поводу методики повышения минимального размера оплаты труда. Об этом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства напомнил, что с 1 июля МРОТ должен составить 7,8 тысячи рублей.

"Да, конечно, трехсторонняя комиссия это активно обсуждает, но мы пока не нашли согласия", — ответил Шмаков.

По его словам, в относительных показателях МРОТ "даже чуть уменьшается по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78 процентов от прожиточного минимума". "Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет", — добавил Шмаков.

Глава Федерации независимых профсоюзов считает, что действующая методика не учитывает особенности последних лет, которые связаны с обязательными платежами россиян: в ней, в частности, не отражено повышение нагрузки после перехода на подсчет налога на недвижимость по кадастровой стоимости.

"Плюс относительный рост платных услуг в различных сферах: медицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты должно, конечно, входить в методику, но сегодня это полностью не отражено", — пояснил Шмаков.

Профсоюзы считают, что при повышении МРОТ необходимо использовать методику минимального потребительского бюджета.

"Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда", — добавил Шмаков.

Путин напомнил, что обсуждаются и другие предложения о повышении МРОТ.

"В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума как серьезный шаг в том направлении, которое Вы указали", — пояснил президент.

Ранее комитет Госдумы по труду предложил правительству и профсоюзам совместно выработать законодательные нормы по повышению МРОТ в 2018-2019 годах. Конечной целью обсуждения должно стать доведение минимальной зарплаты в стране до уровня прожиточного минимума.

МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты, которую работодатель должен заплатить сотрудникам. Кроме того, этот показатель применяют при определении размера различных пособий, сборов и штрафов.