США
12.0512 мая16:52МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Глава Федерации профсоюзов рассказал Путину про споры о повышении МРОТ

15:5012.05.2017
114114
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 12 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. 12 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) пока не может договориться по поводу методики повышения минимального размера оплаты труда. Об этом глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Купюры достоинством сто рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
МРОТ для народа: "минималку" сравняют с прожиточным минимумом
Глава государства напомнил, что с 1 июля МРОТ должен составить 7,8 тысячи рублей.

"Да, конечно, трехсторонняя комиссия это активно обсуждает, но мы пока не нашли согласия", — ответил Шмаков.

По его словам, в относительных показателях МРОТ "даже чуть уменьшается по сравнению с прежними временами, когда это составляло порядка 78 процентов от прожиточного минимума". "Сегодня даже после повышения это будет на уровне не выше 76%, к сожалению, потому что сама стоимость жизни растет", — добавил Шмаков.

Глава Федерации независимых профсоюзов считает, что действующая методика не учитывает особенности последних лет, которые связаны с обязательными платежами россиян: в ней, в частности, не отражено повышение нагрузки после перехода на подсчет налога на недвижимость по кадастровой стоимости.

Максим Топилин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Топилин: вопрос приближения МРОТ к прожиточному минимуму "перезрел"
"Плюс относительный рост платных услуг в различных сферах: медицине, образовании, культуре. Это через коэффициенты должно, конечно, входить в методику, но сегодня это полностью не отражено", — пояснил Шмаков.

Профсоюзы считают, что при повышении МРОТ необходимо использовать методику минимального потребительского бюджета.

"Это то, что реально необходимо для жизни, но по деньгам это не на проценты, а в разы выше, чем сегодняшний минимальный размер оплаты труда", — добавил Шмаков.

Путин напомнил, что обсуждаются и другие предложения о повышении МРОТ.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 27 февраля 2017
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Голодец: почти пять миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ
"В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума как серьезный шаг в том направлении, которое Вы указали", — пояснил президент.

Ранее комитет Госдумы по труду предложил правительству и профсоюзам совместно выработать законодательные нормы по повышению МРОТ в 2018-2019 годах. Конечной целью обсуждения должно стать доведение минимальной зарплаты в стране до уровня прожиточного минимума.

МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты, которую работодатель должен заплатить сотрудникам. Кроме того, этот показатель применяют при определении размера различных пособий, сборов и штрафов.

Комментировать
+
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
irina_lybai
Позорище!Особенно ярко на фоне миллионых зарплатах чинуш.😖Результат царства и застоя этих несменяемых.
16:24
12.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена