Мурманские власти рассказали о субсидиях теплоснабжающим компаниям

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Власти Мурманской области ежегодно выделяют теплоснабжающим организациям свыше 2 миллиардов рублей субсидий, при этом текущие тарифы на теплоэнергию в области являются самыми высокими на Северо-Западе России, говорится в сообщении областного правительства.

"Более 80% тепловой энергии в регионе производится с использованием мазута, при этом ежегодно областной бюджет вынужден направлять на выплату субсидии теплоснабжающим предприятиям более 2 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова замгубернатора Мурманской области Евгения Никоры.

Использование угля и электрической энергии для выработки тепла, в также максимальное использование торфа позволило бы изменить топливный баланс региона в сторону снижения мазутной составляющей, полагают в правительстве области.

Предполагаемый торфяной фонд региона составляют 118 торфяных месторождений общей площадью 650 тысяч гектаров. Запасы торфа влажностью 40% оцениваются в 1,27 миллиарда тонн.

В настоящее время разрабатывается месторождение в Терском районе области, запасы которого оцениваются в 13,9 миллиона тонн. Предполагается, что добываемый здесь торф будет использован строящимися сейчас твердотопливными котельными в поселке Умба. Котельные могут работать с использованием торфа, а при необходимости потреблять щепу и уголь.