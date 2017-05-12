Аббас и Путин обсудили импорт нефти из России в Палестину

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи в четверг обсудили вопросы поставок российской нефти в Палестину, заявил в пятницу министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.
"Президент Путин выразил готовность изучить все аспекты двусторонних отношений… Обсуждались также вопросы импорта нефти из России в Палестину в свете той потребности, которая имеется", — заявил аль-Малики на пресс конференции в МИА "Россия сегодня".